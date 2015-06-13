Kıbrıs'ı alevler sardı; Gazimağusa'da başlayan yangın, Kapalı Maraş'a sıçradı

KKTC'deki Gazimağusa kentinin Derinya bölgesinde çıkan yangın, kısa sürede Kapalı Maraş bölgesine sıçradı. Ülkede yeterli donanımının bulunmaması sebebiyle, İngiliz askeri üssünden ve Türkiye'den gönderilen uçaklar, yangın söndürme çalışmaların destek verdi. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Gazimağusa Kaymakamı Şifa Çolakoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, nedeni henüz bilinmeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Kapalı Maraş bölgesine sıçradığını kaydetti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Derinya bölgesinde başlayan ve hızla yayılan yangının söndürülmesi çalışmalarında gerekli görülürse Birleşmiş Milletler Barış Gücü, İngiliz Üsleri ve Güney Kıbrıs’la işbirliğinden kaçınılmaması gerektiğini ilgili makamlara iletti.

Yangının etkisini arttırması nedeniyle Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden 2 yangın helikopteri devreye girerek yangının söndürülmesi için çalışmalar başlattı. İngiliz askerlerinin yanı sıra Türkiye'den de gelen yangın söndürme uçağının müdahalesi sonrasında yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Müdahaleler sonucu saat 19.30 itibarıyla ilk anlardaki etkisini yitiren yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Öte yandan Kaymakam Çolakoğlu, bölgedeki Orduevi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarının, yangının başladığı ilk saatlerden itibaren tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.