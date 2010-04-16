Kıbrıs Türkleri sandığa gidiyor

T24 - Kıbrıs Türk halkı, 18 Nisan Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimiyle, kendi devlet çatısı altında, devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı için 1976'dan bu yana 8. kez sandık başına gidecek.





Kıbrıslı Türkler, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın ardından Kuzey Kıbrıs'ta 13 Şubat 1975'te kurdukları Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin (KTFD) başkanını seçmek için 2 kez, 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanını seçmek için ise 5 kez seçim yaptı.





20 Haziran 1976 ve 28 Haziran 1981'deki seçimlerde Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığına; 9 Haziran 1985, 22 Nisan 1990, 15 Nisan 1995 (ikinci tur 22 Nisan 1995) ve 15 Nisan 2000'deki seçimlerde ise KKTC Cumhurbaşkanlığına Rauf Raif Denktaş seçilirken; 17 Nisan 2005'teki seçimle şimdiki Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat göreve getirildi.





Rauf Denktaş, katıldığı 6 seçimin tümünü kazandı.





Derviş Eroğlu bugüne dek 4, Mehmet Ali Talat, Özker Özgür ve Alpay Durduran 3'er kez, Servet Sami Dedeçay, Arif Hasan Tahsin Desem, Zeki Beşiktepeli ve Arif Salih Kırdağ ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday oldu.





Pazar günkü seçime Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Derviş Eroğlu, bağımsız adaylar Mehmet Ali Talat, Tahsin Ertuğruloğlu, Mustafa Kemal Tümkan, Arif Salih Kırdağ, Zeki Beşiktepeli ve Ayhan Kaymak katılıyor.







Eroğlu ve Talat önde







Pazar günü yapılacak seçimden önce Derviş Eroğlu ile Mehmet Ali Talat önde gözüküyor. KKTC'de 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerde Eroğlu ve Talat, seçimi ilk turda kazanacağını iddia ediyor. Seçimde 164 bin 72 kayıtlı seçmen oy kullanacak. Bir adayın ilk turda seçilebilmesi için geçerli oyların en az yüzde 50'sinden bir fazlasını alması gerekiyor. Hiçbir aday bu orana ulaşamazsa seçim ikinci tura kalacak ve en çok oyu alan iki aday 25 Nisan Pazar günü yarışacak.