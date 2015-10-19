Kıbrıs: 'Türkiye'ye onay vermeyiz'



Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ioannis Kasulides, sığınmacı akınının durdurulması karşılığında AB müzakerelerinde Türkiye ile bazı fasıllar açılması önerisiyle ilgili görüşlerini devlet televizyonu NET'te yayınlanan bir söyleşide açıkladı.

Kasulides, "Türkiye ile ilişkilerde herhangi bir değişiklik olmadığına" dikkat çekerek, dondurulan fasılların açılmasına onay vermeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs liman ve havaalanlarının açılmasını istiyor

Kıbrıs, Türkiye'nin liman ve havaalanlarını kendi gemileri ve uçaklarına açmasını talep ediyor. Ankara'nın bu konuda adım atmaması nedeniyle Kıbrıs yargı ve temel hakları düzenleyen 23'üncü fasıl ile adalet, özgürlük ve güvenlik başlıklarını kapsayan 24'üncü faslın müzakereye açılmasını engelliyor.

Davutoğlu: 'Ahde vefa'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinde fasılların açılması konusu da gündeme gelmişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, mülteci krizinden sonra Türkiye'ye yeni bir AB perspektifinin kazandırılmasını istediklerini ve "Ahde vefa" ilişkisi çerçevesinde yeni fasılların açılmasını istediklerini belirtmişti.

Merkel: '17'nci faslı açmak istiyoruz'

Merkel ise Davutoğlu'na şu karşılığı vermişti: "AB üyeliği ucu açık bir husus. Almanya 17 nolu faslı açmak istiyor. 23 ve 24'üncü fasıl üzerinde de konuşabiliriz. Ancak 17'inci faslı açmak istiyoruz. Eskiden Türkiye toplantılara katılıyordu. Şimdi yeniden toplantılara nasıl dahil edilebileceğini düşünmemiz gerekiyor."

17'nci fasıl ekonomik ve parasal politikaları kapsıyor.

Kuzeyi yalnızca Türkiye tanıyor

Kıbrıs adası Türkiye'nin 1974 yılındaki askeri müdahalesinden bu yana ikiye bölünmüş durumda. Uluslararası toplum tarafından tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti, 2004 yılında AB'ye üye oldu. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ise yalnızca Türkiye tanınıyor.