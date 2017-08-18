Kıbrıs turizminde Temmuz rekoru

Kıbrıs Cumhuriyeti Temmuz ayında Britanya, Almanya, İsveç ve İsrail'den gelen turistler sayesinde geceleme rekoru kırdı. Bölgenin güvenli tatil beldesi sayılan Kıbrıs'a 2016 yılında 3 milyon 180 bin turist gelmiş ve ada ülkesi 2 milyar 360 milyon euroluk turizm geliri elde etmişti.

Resmi makamlarca 2017'de yabancı turist sayısının yüzde 8 oranında artacağı ve bu branşta yeni bir rekorun kırılacağı belirtiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışla 531 bin turistin ağırlandığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında Temmuzun bütün zamanların adaya en çok turistin geldiği ay olduğu belirtildi. 2017'nin ilk yedi ayında Kıbrıs'ta tatil yapan yabancıların sayısı bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 15 oranında artarak 1 milyon 990 bine yükseldi.

Britanyalı turistin öncelikli hedefi

Temmuz ayında adaya gelen Britanyalı turistlerin sayısı yüzde 6 oranında artarken, tatilini Kıbrıs'ta geçiren Alman, İsveçli ve İsraillilerin sayısında da hissedilir artış kaydedildi. İsrailli turist sayısının yüzde 82 oranında artmasına karşılık Rus turistlerin sayısında yüzde 3,6'lık azalma oldu. Kıbrıs'a giden turistlerin sayısı 2015 yılından bu yana sürekli artış gösteriyor.

Turizmdeki gelişmenin Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'in 'güvenli limanı' sayılmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor. 2017 Temmuzunda Kıbrıs'a giden turistlerin yüzde 33'ünü İngilizler, yüzde 24'ünü ise Ruslar oluşturdu.

2013 yılında ekonomik durgunluk ve banka iflasları nedeniyle krize sürüklenen Kıbrıs 10 milyar euroluk yardım programıyla toparlandıktan sonra turizmdeki patlama sayesinde ekonomisini yeniden büyütmeye başladı. Turizm gelirlerinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'daki payı yüzde 12'yi buluyor.

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DW, afp/AG, BK