Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına Mustafa Akıncı'dan tepki: Rum yönetimi, yapanların peşini bırakmamalı

Kıbrıs Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotof kokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzlu Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , Rum yönetiminin olayı gerçekleştirenlerin peşini bırakmaması gerektiğini söyledi.

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

DHA'ya kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Din İşleri Dairesi Başkanı Talip Atalay bilgi verdi. Bu kez Larnaka’daki camiye Bizans bayrağı asılmış. Belli ki provokasyondan medet uman birileri var. Leymosun’daki caminin kundaklanma girişiminden sonra, bu eylem de küçümsenmemeli ve Rum yönetimi yapanların peşini bırakmamalıdır” dedi.