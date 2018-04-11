Kıbrıs: Suriye'deki askeri harekâtlara katılmayacağız

İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerini Suriye'deki harekâtlarda kullanma olasılığını değerlendiren Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Kıbrıs'ın diğer ülkelerin Suriye topraklarında planladığı olası bir harekâta herhangi bir şekilde katılmaya niyetli olmadığını belirtti.

Basın mensuplarına konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prodromou, Kıbrıs'ın harekata dahil edilmediğini ve bu nedenle herhangi bir güvenlik tehdidinin söz konusu olmadığını söyledi.

"Kıbrıs'ın herhangi bir harekâta katılmadığı açıkça anlaşılmalı"

Prodromou, "Bölgemizde neler olup bittiğine dair birçok tartışma var, fakat Kıbrıs'ın harekâta katılmadığı, Kıbrıs'tan herhangi bir gönderim olmadığı ve elbette ki Kıbrıs için herhangi tehlike olmadığı anlaşılıyor olmalı. Bu sorunları açıklığa kavuşturmalıyız, bu günlerde yapılan müzakereler sırasında, Kıbrıs'ın planlanan veya planlanacak olan herhangi bir harekata katılmadığı ve Kıbrıs'ın kendisi için herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı açıkça anlaşılmalı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin adadaki üslerini Suriye'ye karşı harekatlarda kullanma olasılığını değerlendiren Prodromou, Rum yönetiminin bu konuyla herhangi bir alakası olmadığını ve diğer ülkelerin planları ile ilgili herhangi bir görüşmenin olmadığını vurguladı.

Prodromou, "Kıbrıs herhangi bir şekilde katılmıyor, diğer ülkelerin planlayabileceği herhangi bir harekatla ilgili herhangi bir anlaşma yapılmadı. Üsler konusu uzun süredir biliniyor" diye konuştu.

İngiltere'nin Kıbrıs'ta 2 askeri üssü bulunuyor. Ancak İngiltere, Suriye'ye yönelik olası bir harekata katılmaya ve buradaki üslerini kullanmaya karar verirsei bunun için Kıbrıslı yetkililerden izin almasına gerek yok. İngiltere bu konuda sadece Kıbrıslı yetkilieri bilgilendirmekle yükümlü bulunuyor.