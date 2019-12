'Kıbrıs sorununu Vatikan usulü çözelim'

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs konusuna “Papa seçimi” tarzı çözüm önerdi. Bağış, ‘Kıbrıslı, Türk ve Yunan liderler bir odaya kapansınlar. BM yetkilileri de gelsin. Sorunu çözelim” dedi.



BM Genel Sekreteri Ban-ki Moon’un evsahipliğinde yarın New York’ta bir araya gelmeye hazırlanırken Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kıbrıs sorununa “Papa seçimi” tarzı çözüm teklif etti. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bağış Atina’da Türk medya mensupları ile yaptığı sohbette “Papa’nın seçimi gibi, (KKTC Cumhurbaşkanı) Eroğlu, (Kıbrıs Rum lideri) Hristofyas, (Yunan Başbakanı) Papandreu ve (Başbakan) Erdoğan bir odaya kapanırlar. BM Genel Sekreteri ve BM daimi üyeleri de gelsinler, sorunu çözelim. Biz varız. Atina da Rum Kesimi üzerindeki ağırlığını biraz artırırsa bu iş çözülür” dedi.





'Çözüme hazırız'



“AB üzerinden Kıbrıs’ta adım attırma beklentisinin mantıklı olmadığını” belirten Bağış, şöyle dedi: “Kıbrıs’taki bazı siyasilere mesajlar gönderdim. Dünya, Güney Kıbrıs Parlamentosu’ndaki 59 koltuktan oluşmuyor. Daha büyük bir dünya var. Bu dünya da artık her önerinin reddedilmesi ve ötelenmesinden sıkılıyor. Dünyanın neresinde bir lider New York’a BM görüşmelerine giderken muhalefetin çağrısı üzerine fazla özveride bulunmama sözü verme ihtiyacı hisseder? Özveride bulunmadan çözüm mü olur? Çözüm ancak karşılıklı özveriyle olur. Yoksa herkes tutumunda aynı noktada kalırsa, çözüm olmaz.”



Yunan basınına da mülakat veren ve demecinin içeriği hakkındaki sorular yöneltilen Bağış, açıklamalarında, “Türklere baskı ve tehditle bir şey yaptırılamayacağı mesajını gönderdiğini” söyledi. AB’nin Kıbrıs ile ilgili verdiği sözleri tutmadığnı kaydeden Bağış “Biz Türkiye olarak çözüme hazırız. Ama gerginliğe de hazırız. Herşeye hazırız. Biz Kıbrıs’taki siyasetimizi pek çözüme odakladık” dedi.





'Kiliseye kapanıyorlar'



Papalık seçiminde kardinaller, Vatikan’daki Sistine Şapeli’ne kapanıyor. Karar verene kadar buradan dışarı çıkamıyorlar. Yeni Papa seçildiğinde beyaz duman ve çanlarla dünyaya ilan ediyorlar.