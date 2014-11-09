Kıbrıs Rum Kesimi'yle yaşanan sondaj geriliminde angajman yetkisi Deniz Kuvvetleri'nde

Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Kıbrıs Rum Kesimi’yle Akdeniz’de yaşanan sondaj gerilimiyle ilgili, "Angajman kuralları Başbakanlık tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na, Genelkurmay da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiş durumda. Biz bu konuda herhangi bir durumla karşılaştığımız takdirde verilen angajman kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, Türkiye ’nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz’de düzenlenen Mavi Balina-2014 Tatbikatı’na katıldı.

Yabancı gözlemcilerin ve basın mensuplarının bulunduğu TCG Büyükada savaş gemisine helikopterle gelen Bostanoğlu, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Cihat Yaycı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık tarafından verilen brifingi izledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri olarak Doğu Akdeniz başta olmak üzere çevre denizlerde meydana gelen tüm gelişmeleri yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.

Türk Deniz Kuvvetlerinin 158 muharip ve yardımcı sınıf gemi, 50’ye yakın hava vasıtası, amfibi deniz piyade tugayı, sualtı taarruz, sualtı savunma ve kurtarma birlikleri, 50 bine yakın nitelikli insan gücüyle etki ve ilgi alanına giren tüm denizlerde Türk milletinin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi maksadıyla görev yaptığını belirten Bostanoğlu, devletin diğer kurumlarıyla eşgüdüm içerisinde bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde geçmişte olduğu gibi bugün de kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı.

Bostanoğlu, Karadeniz’de, Karadeniz Uyum Harekatı’na devam edilirken, Doğu Akdeniz’de Akdeniz Kalkanı Harekatı icra edildiğini dile getirerek, “Bu milli faaliyetler icra edilirken müttefiklik sorumlulukları kapsamında NATO’nun etkin çaba harekatına yardımcı destek ve direkt destek görevleri yerine getirilmektedir. NATO Daimi Görev Kuvvetine bir fırkateyn, Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’ye bir mayın avlama gemisi, deniz haydutluğuyla mücadele görevine bir fırkateynle devam edilmekte. Dünya denizlerinde bayrak gösterilmekte ve Türkiye’nin deniz hak ve menfaatleri etki ve ilgi alanlarımızda başarıyla yerine getirilmektedir” diye konuştu.

Güneyle gerilim

Gazetecilerin sorularını da yaıtlayan Bostanoğlu, Güney Kıbrıs kaynaklı gerilimle ilgili soruya, şöyle yanıt verdi: “Türk Deniz Kuvvetleri, Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma Gemisini yakından korumakta ve destek sağlamaktadır. Diğer taraftan da Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından kiralanan sondaj gemisini 900 kilometre mesafeden takip etmektedir. Şu anda verilen emir 900 kilometre içine girmeme yönündedir. Bu nedenle herhangi bir taciz veya rahatsız edici durum meydana gelmemiştir.”

Bostanoğlu, “Tatbikatın bu gerilimle ilgili olup olmadığının” sorulması üzerine, Mavi Balina tatbikatlarının 2 yılda bir icra edildiğini, çalışmalarına 2 yıl öncesinden başlandığını hatırlattı.

Tatbikatla Doğu Akdeniz’de yürüttükleri faaliyetler arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını vurgulayan Bostanoğlu, “Bu tatbikatın amacı müttefiklerle işbirliğini geliştirmek, özellikle denizaltı savunma harekatı faaliyetlerini icra etmek” dedi.

İsrail gemileri gelirse...

“Doğu Akdeniz’de Yunan veya İsrail savaş gemilerinin karşı karşıya gelmesi durumunda hangi angajman kurallarının uygulanacağının” sorulması üzerine Bostanoğlu, şunları kaydetti:

“Bize verilen angajman kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Angajman kurallarını Başbakanlık Genelkurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devretmiş durumda. Biz bu konuda herhangi bir durumla karşılaştığımız takdirde verilen angajman kuralları çerçevesinde hareket edeceğiz. Deniz Kuvvetleri unsurlarımız, bu bölgede durumsal farkındalık faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.”

Bostanoğlu, brifingin ardından yabancı gözlemcilerle tatbikatın kurtarma safhasını izledi.