Kıbrıs planının mimarı Kofi Annan hayatını kaybetti

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BİRLEMİŞ Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana\'da doğan Annan, BM\'nin 7\'nci genel sekreteriydi.

Kofi Annan, Kıbrıs için de önemli bir isimdi. Ada\'da 2004 yılında yapılan referanduma sunulan plan, Kofi Annan\'ın adını taşıyordu. \'Annan Planı\' olarak referanduma sunulan plan, Kıbrıslı Rumların yüzde 76 oyu ile reddedilmişti.

Dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos Annan Planı\'na karşı \'Hayır\' kampanyası yapmıştı.

\'BİRLEŞİK KIBRIS\'

Kıbrıslı Türkler ise birleşik bir Kıbrıs\'ı içeren Annan Planı\'na yüzde 65 \'Evet\' oyu vermişti. Plan onaylansaydı; Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk kurucu devletlerinin aralarında oluşturduğu federatif yapıya dayanarak yeni devlet kurulması öngörülüyordu. Devletin ismi Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti olacaktı.

AKINCI: ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kofi Annan\'ın ölümü nedeniyle yayınladığı başsağlığı mesajında, \"BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan\'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum\" dedi. Akıncı, \"Diğer hizmetleri yanında, Kıbrıs sorununun çözüm çabaları çerçevesinde kendi adıyla anılan planın hazırlanması sürecindeki katkıları her zaman saygı ile hatırlanacaktır. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin acısını paylaşır, başsağlığı dilerim\" ifadelerini kullandı.



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