Kıbrıs müzakerelerinin ikinci turu başladı

Birleşmiş Milletler gözetimindeki Kıbrıs müzakerelerinin ikinci turu İsviçre'de başladı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiades ve Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı barış için yeniden bir araya geldi.Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı Kıbrıs sorununun çözümü için bir haftalık aradan sonra İsviçre'nin Mont Pèlerin kasabasında bir araya geliyor. 13 Kasım'da yapılan ve beş gün süren görüşmelerde uzlaşma sağlanamamış ve Anastasiades’in isteği üzerine görüşmelere bir hafta ara verilmişti.

BM nezdinde iki lider 42 yıldır bölünmüş durumda olan adayı yeniden birleştirecek yollar üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor. İki lider arasındaki görüşmeler iki gün boyunca sürecek. Görüşmelerde toprak dağılımı ve hangi bölgelerin Rumlara iade edileceği konuları masaya yatırılacak. Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın Türklerin Ada'nın yüzde 29,2'sini kontrol etmesini talep ettiği, buna karşılık Rum tarafının yüzde 28 önerisinde bulunduğu kaydediliyor.

Rumlar ve Türklerin kuracağı yeni devletin siyasi açıdan birbirine eşit iki eyaletten oluşan bir federal devlet olması hedefleniyor.

Bir parçalanma durumunda ise Yunanistan, Türkiye, İngiltere ile BM ve AB temsilcilerinin katılacağı ve Kıbrıs'ın güvenlik konusunun masaya yatırılacağı bir toplantı düzenlenecek.

Uzlaşma sağlanması halinde tüm çözüm planının ayrı oylamalarla gerek Türkler gerekse Rumlar tarafından onaylanması gerekecek.

Kıbrıs Yunanistan'daki darbe ve Türkiye'nin askeri müdahalesiyle 1974 yılında ikiye bölünmüştü. Rum kesimi 2004 yılında Avrupa Birliği'ne alındı. Kıbrıs'ın birleşmesi için 2004'te referanduma sunulan Annan Planı, Rumlar tarafından reddedilmişti. Ada'da sekteye uğrayan barış görüşmelerinde 2015'te Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yeniden ilerleme sağlanmıştı.

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dpa,BW/EC