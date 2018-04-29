Kıbrıs müzakerelerinden sonuç çıkmadı

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında 28 Haziran'dan bu yana devam eden Kıbrıs müzakereleri herhangi bir sonuca erişilemeden sona erdi.

Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres müzkelerin sonlanmasını 'çok üzgün' olduğunu belirterek duyurdu.

Guterres, 'tüm heyetlerin ve farklı tarafların çok güçlü katılımı ve özverisine rağmen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını' söyledi.

BM Genel Sekreteri neden bir sonuca ulaşılamadığına dair yorum yapmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türk tarafı olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını belirti:

"(Adada) Kalıcı ve adil bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasında her zaman üzerine düşeni yapmıştır.

"Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur.

Daha önce Birleşmiş Milletler'in planı üzerinde müzakere eden taraflar bu kez, kendi çözüm önerilerini tartıştı.

Görüşmelerde en zorlu başlıklardan birinin 'garantörlük' bildiriliyor.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, bu başlıkta, 1960 Anayasası ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'ye 'Kıbrıs'a müdahale hakkı veren' garantörlük sisteminin ortadan kaldırılmasını istiyor.

Çözümden sonra ortaya çıkacak yeni ve birleşik Kıbrıs Devleti'ndeki toplumların güvenliğini, AB ve BM'nin dahil olacağı, uluslararası bir gücün sağlaması için bir mekanizmanın oluşturulmasını öneriyor.

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı ise, 1960'te getirilen garantörlük sisteminin güncellenmesini önerirken, çözümden sonra ortaya çıkacak yeni ve birleşik Kıbrıs Devleti'ndeki Türk toplumunun güvenliği için 'bir süre daha garantörlük' teklifinde ısrar ediyor.