Kıbrıs müzakereleri yara aldı!

T24 - Rum kesiminde patlak veren siyasi, ekonomik ve sosyal kriz Kıbrıs çözüm müzakerelerini vurdu. Görüşmelere 2 hafta ara verildi. Böylece Ekim ayına kadar 19 yoğunlaştılımış görüşme öngören takvim de ortadan kalkmış oldu.



Yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın yapılması planlanan görüşme, Rumların hükümetin istifasıyla ortaya çıkan krizi gerekçe göstererek erteleme talep etmesi üzerine iptal edildi. Birleşmiş Milletler müzakerelere 2 hafta ara verdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyaretinde Hristofyas’ın durumuyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Erdoğan iki taraf arasında Ekim ayına kadar yapılması öngörülen 19 görüşmeye Rumların devam edemeyeceği yorumunu yapmış ve "Kendi iç dertleri bu işi yapmaya müsaade etmeyecek" demişti. Gelinen nokta Başbakan Erdoğan’ı haklı çıkardı.



Müzakerelere yakın kaynaklar, gelişmelerin görüşme sürecini krize soktuğunu belirterek BM’nin koyduğu takvime sadık kalınamayacağını kaydetti.



Rum kesiminde meydana gelen siyasi krizin müzakerelere olumsuz etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Mecliste azınlık durumuna düşen Hristofyas, liderlik vasfını da yitirmeye başlayınca müzakerelere devam edemeyecek duruma geldi. Oysa Hristofyas, soruna yön veren taraflara ülkedeki karışıklığın müzakereleri etkilemeyeceği yönünde güvence vermişti.



Türk tarafı, Hristofyas’ın içinde bulunduğu siyasi kriz nedeniyle masada müzakerelere odaklanamayacağı endişesini BM arabulucusu Alexander Downer’a iletti.



Hristofyas’ın içinde bulunduğu çok yönlü krizden çıkamayacağı ve müzakere sürecinin tamamlanamayacağından endişe eden Türk tarafı, sürecin gecikmesini önlemek amacıyla diplomatik girişimler başlattı. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne Cenevere görüşmesinde varılan anlaşmaya ve oluşturulan takvime sadık kalınması talep ediliyor.





ERKEN SEÇİM İHTİMALİ



Müzakerelere yakın kaynaklar, görüşmelerin yoğunlaştırıldığı bir dönemde Rum tarafında patlak veren siyasi kriz nedeniyle 2 haftalık gecikmeye uğrayan sürecin artık başarı şansının kalmadığına inanıyor.



Siyasi desteğin yanı sıra halk desteğini de yitiren Hristofyas’ın müzakereleri yürütecek liderlik vasfının da tartışılır hale geldiğini belirten kaynaklar, Rum kesiminde erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.



Öte yandan Hristofyas’ın partisi AKEL’in kurmayları, 2013’teki başkanlık seçimlerini beklemeden, Hristofyas’ın acilen istifa etemsini ve ülkedeki kaosu ana muhalefetteki Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ’ye yıkmayı planlıyor. AKEL Hristofyas’ı çekilme konusunda ikna etmeye çalışıyor.







