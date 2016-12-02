Kıbrıs müzakeleri 9 Ocak'ta yeniden başlıyor

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre Kıbrıslı Türk ve Rum liderler adanın birleşmesi için yürütülen müzakerelere tekrar devam kararı aldılar. Böylece geçen ay İsviçre'de yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından sekteye uğrayan müzakerelerde yeniden masaya oturulacak.

Cuma günü BM'den yapılan açıklamada Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiades'in önümüzdeki ay Cenevre'de dört gün boyunca bir araya gelmek konusunda anlaştığı bildirildi.

Buna göre ikili görüşmeler 9 Ocak'ta başlayacak ve öngörülen bir federasyonda her iki tarafın kontrol edeceği toprak miktarı gibi kilit konular masaya yatırılacak. 12 Ocak'ta düzenlenecek konferansa ise Türk ve Rum tarafları dışında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak ve anlaşma sonrası güvenliğin sağlanması konusu masaya yatırılacak.

BM iki taraftan da ekiplerin Cenevre görüşmeleri öncesi çözümsüz kalan konularda mesafe kaydetmek için Kıbrıs'ta görüşme trafiğini hızlandıracağını açıkladı. Liderler gerektiğinde bir araya gelecek.

BM'in açıklaması dün akşam Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide'in organize ettiği 4 saat süren akşam yemeğinde adanın birleşmesi için yürütülen görüşmelere ivme kazandırmak amacıyla bir araya gelmesinin ardından yapıldı. Liderler bu yemekte İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında geçen ay yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasından sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Kıbrıs'ın birleşmesi için 2004 tarihinde referanduma sunulan Annan Planı Rum halkı tarafından reddedilmişti. Annan Planı'nın başarısızlığa uğramasının ardından barış görüşmeleri de sekteye uğramıştı.

Kıbrıs Türk tarafında Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından 2015 yılında başlatılan yeniden görüşmelerde ilerleme kaydedilmiş, geriye sadece kritik noktalar kalmıştı. Çözüm yanlısı Akıncı, 2016'nın çözüm yılı olacağını söylemişti. Tarafların hedefi federal bir yapı ile Kıbrıs'ın birleşmesi.

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AP/DPA/SSB/BK