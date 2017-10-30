T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kıbrıs Medyası: Türkler doğalgaz buldu

Enerji Bakanı bir süre önce Türkiye’nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de sondaj yapacağını açıklamıştı

30 Ekim 2017 14:04

Kıbrıs Rum medyası, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin Kıbrıs adası çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda İskenderun Körfezi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz yarımadası arasında doğalgaz yatağı tespit ettiğini ileri sürdü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın da yeni satın aldığı sondaj platformu "Deep Sea Metro II" adlı gemiyle yıl sonunda bölgede kazı yapacağını iddia edildi.

Barbaros haritalandırdı

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre Rum Fileleftheros gazetesi, son yıllarda Kıbrıs çevresindeki Doğu Akdeniz sularında sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ayrıntılı haritalar çıkardığını, sondaj gemisinin doğalgaz bulunduğu tahmin edilen Kapraz yarımadası açıklarına 2018’in ilk aylarında geleceğini yazdı.

Türkiye'nin sondaj gemisi yolda

Türkiye 4 yıl önce Dubai merkezli bir petrol şirketinden Polarcus adlı, deniz tabanında yer kabuğunun 3 boyutlu haritasını çıkartabilen sismik araştırma gemisi satın almış ve adını Barbaros Hayrettin Paşa olarak değiştirmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPOA) "Deep Sea Metro II" adlı sondaj gemisi satın aldığı belirtiliyor. Geminin alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirilmesi ve yeni isim verilmesi bekleniyor. Güney Kore yapımı "Deep Sea Metro II", açık denizlerde faaliyet gösterebilen ileri teknoloji matkaba sahip. Gemi günümüzde Norveç’in açıklarında Kuzey Buz Denizi’nde faaliyet gösteriyor.

Enerji Bakanı Berat Albayrak bir süre önce Türkiye’nin kendisine ait sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de sondaj yapacağını açıklamıştı. 

 

ETİKETLER

KıbrısKıbrıs Rum MedyasıTürkiyeDoğalgazBarbaros Hayrettin PaşaKarpaz yarımadasıDeep Sea Metro II

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24