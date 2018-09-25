Kıbrıs, kaçırılan 2 Rum çocuk için alarmda

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi\'nin Larnaka kentinde 11 yaşındaki 2 çocuk kaçırıldı. Çocukların bulunması için Ada\'da alarm verildi.

Larnaka\'da Kamares İlkokulu\'nda eğitim gören Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis, 50-60 yaşlarında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı. Çocukların kaçırıldığı ihbarıyla birlikte Rum polisi hemen harekete geçti. Themistoklis Doglis ve Filippos Stamatakis\'in bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı, helikopterle de arama yapıldı. Çocukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) kaçırılmış olabileceğini de değerlendiren polis, helikopterle sınır noktalarının üzerinde gün boyu uçuşa başladı. Rum yönetimi, çocukların bulunması için Birleşmiş Milletler aracılığıyla KKTC\'den de yardım istedi.

Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, \"Çocuklarla ilgili herhangi bir şey gören veya duyanların, Larnaka polisini aramaları veya en yakın polis karakoluna başvurmaları\" çağrısı yaptı. Rum Eğitim Bakanı Kostas HaHabiauris de, üzüntülerini belirtti ve çocuklarla ilgili herhangi bir haber alınması durumunda polise haber verilmesini istedi.

KKTC\'deki güvenlik birimlerinin de kaçırılan çocuklarla ilgili alarmda olduğu öğrenildi. Ada\'daki sınır kapılarında güvenlik aramaları da sıklaştırıldı.



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