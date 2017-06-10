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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs için yeni görüşme 28 Haziran'da

Kıbrıs'ta barış için yürütülen görüşmeler tekrar başlıyor. Liderler, 28 Haziran'da Cenevre'de görüşecek. Masada Türkiye'nin de yer aldığı garantör ülkeler de olacak.

10 Haziran 2017 00:24

Kıbrıslı liderlerin müzakere masasına döneceği tarih belli oldu. Görüşmenin 28 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamayı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin sözcüsü Stephane Dujarric yaptı. Dujarric, Türk ve Rum liderlerin yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den yetkililerin de görüşmede yer alacağını belirtti. Görüşmeye Avrupa Birliği'nin de gözlemci olarak katılacağı açıklandı.

Tıkanan barış müzakereleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in tarafları New York'ta bir araya getirmesiyle aşılmıştı. New York'taki görüşme sonrası açıklama yapan Türk lider Mustafa Akıncı, süreci tıkayan ön koşulların ortadan kalktığını ve Cenevre'de yapılacak konferansın önünün açıldığını duyurmuştu.

Kıbrıs'ta çözüm için iki yıldır yoğun olarak yürütülen müzakereler, adanın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun adadaki okullarda kutlanması kararının ardından kesintiye uğramıştı. Müzakereler, Nisan'da yeniden başladı. Ancak liderler düzeyindeki görüşmenin içeriğiyle ilgili uzlaşma sağlanamamıştı.

Kıbrıs müzakerelerinde güç paylaşımı, toprak, güvenlik ve garantiler ile mülkiyet gibi başlıklar müzakerelerin önünü tıkayan unsurlar olarak öne çıkıyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan, garantör ülkelerden Türkiye'nin adadaki askeri varlığına son vermesini istiyor. Türk tarafı, bu konuyu "kırmızı çizgi" olarak nitelendiriyor.

Ada'da 2004 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın sunduğu Annan Planı referanduma sunulmuş, Türk tarafının kabul ettiği plan adanın güneyinde reddedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,ÖA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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