Kıbrıs için son dönemeç

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'in Cenevre'de BM himayesinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin son gününe girildi. Tarafların iç sınırlara ilişkin harita önerilerini bugün sunmaları bekleniyor. Ada'daki Türk askerlerinin durumu da iki taraf arasında tartışmalı konular arasında bulunuyor. Liderlerin ilk gün görüşülen "Mülkiyet” konusunu da, diğer uzlaşılamayan konularla birlikte çarşamba günü ele alması bekleniyor.

Görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda yarın garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla uluslararası konferans düzenlenecek.

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerinin ikinci gününde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “AB ve Ekonomi” başlıkları ele alınmış, liderler "Güvenlik ve Garantiler” konusunda da fikir teatisinde bulunmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu dünkü müzakerelerde, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs’taki Anayasa’nın hangi esaslar çerçevesinde değişebileceği konuları üzerinde durduklarını belirtti. Burcu, çarşamba günü haritaların sunulup sunulmayacağına ilişkin soruya yanıtında, “Her şey planlandığı gibi gitmektedir ve arzumuz budur. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu pozisyondayız” yanıtını verdi.

"Anlaşmanın hem yakınında, hem uzağındayız"

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis de, Rum basınında yer alan açıklamasında bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "Anlaşmanın yakınında olduğu kadar uzağındayız da" ifadesini kullandı. Hristodulidis, "Zor ve hassas konuları ele aldığımızı biliyorsunuz. Anlaşmaya varma konusunda iki tarafta da irade mevcut" diye konuştu. Kıbrıs hükümet sözcüsü, perşembe günü yapılması planlanan uluslararası konferansla ilgili olarak da, "Kıbrıs sorununun tarihinde ilk kez bu kadar önemli bir konferans gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

Ankara ve Atina yakın takipte

Yunan hükümet kaynakları, pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras arasında gerçekleşen telefon görüşmesine istinaden yaptıkları açıklamada, iki liderin Kıbrıslı liderlerin üç günlük görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi durumunda perşembe günkü konferansa katılma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişlerdi.

Üçüncü garantör ülke İngiltere ise konferansa Başbakan Theresa May yerine Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın katılmasının planlandığını açıkladı. Konferansa BM'nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlık edecek. Konferansa 'özel gözlemci' statüsünde katılacak olan AB'yi ise Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek.

Türk ve Rumlar barış için yürüdü

Ada'nın bölünmüş başkenti Lefkoşa'da Kıbrıslı yüzlerce Türk ve Rum barış gösterisi düzenleyerek liderlerine çözüm yolunda destek verdi. Efsanevi 'Beatles' grubunun 'Come together' şarkısı eşliğinde barış sloganları atan göstericiler, "Niko-Mustafa. Cenevre'den çözümle dönün" pankartları açtı. Gösterilere Ada'nın iki tarafından onlarca sivil toplum kuruluşu, sendikalar ve siyasi partiler de destek verdi.

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AFP,dha/BK,BS