'Kıbrıs için çözüm acılı olacak'

T24 - BM Güvenlik Konseyi kararındaki 2 devletli çözümü desteklemek için Rumlara çağrıda bulunan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas, "Bu çözüm bayram yapılacak çözüm olmayacak, acılı çözüm olacak" dedi. Çözümle ilgili olarak KKTC lideri Derviş Eroğlu'nu da eleştiren Hristofyas, Eroğlu ile durumun daha da zorlaştığını ve çözüm perspektifinden uzak olduklarını söyledi.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum halkını, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu desteklemeye çağırarak, ''Bu çözüm bayram yapılacak çözüm olmayacak, acılı çözüm olacak'' dedi.



Hristofyas, Rum tarafında yayın yapan Astra isimli radyoya yaptığı açıklamada, ''Türk tarafının tavrına rağmen çözüm arayışlarını sürdürmekte kararlı olduğunu'' savundu. Hristofyas, ''çözüm bulunması halinde yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı'' sorusuna, ''Çözüme yakınsak silahları bırakmayacağım'' karşılığını verdi.



''İstenilen çözümün iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olmaya devam ettiğini'' kaydeden Hristofyas, çözüm olması halinde bunun uygulanmasında çok büyük sorunlar olacağı öngörüsünde bulundu.



İki bölgeli, iki toplumlu federasyonun kendilerine Makarios'tan kalan miras olduğunu kaydederek, Rum halkını ''BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu desteklemeye'' çağıran Hristofyas, şöyle devam etti:



''Bu çözüm bayram yapılacak çözüm olmayacak, acılı çözüm olacak. Federal rejim, üniter devletin kopyası değil... Hatta bazılarının savunduğu gibi iyileştirilse bile... İşleyebilir çözüm de her şeyin saat gibi çalışacağı anlamına gelmiyor. Çözümün hayata geçirilmesinde çok büyük sorunlar yaşayacağız.''





'Dönüşümlü başkanlık ile Türkler 2 yıl, biz 4 yıl başkanlık yağacağız'





Hristofyas, koalisyon ortağı Demokratik Parti'den (DİKO), dönüşümlü başkanlık önerisi nedeniyle aldığı eleştirilere de şu yanıtı verdi:



''1960 Anayasası, Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıslı Rum olacağını ve yalnız Kıbrıs Rum toplumunca seçileceğini, Cumhurbaşkanı muavininin de Kıbrıslı Türk olacağı ve yalnız Kıbrıs Türk toplumunca seçileceği gibi bölücü hükümler taşıyordu. Veto hakları ile de aynı zamanda iki eş başkan oluyorlardı. Ancak bunun işlemesine izin vermediler. Çünkü bu, Kıbrıs Türk toplumu açısından aşırı imtiyaz olarak görüldü ve etkileri bilinmekte olan Aralık 1963 olaylarına sürüklendik.



Bizim önerimizle Kıbrıslı Türkler iki yıl başkanlık yapma hakkı kazanıyor, Kıbrıslı Rumlar da 4 yıl. Başkanlar da doğrudan halkın tamamınca, çapraz oy yardımıyla seçilecek.''





'Çözüm perspektifinden uzağız'





Türkiye'nin Kıbrıs sorununu çözmeye karar vermediği iddiasında bulunan Hristofyas, ''Çözüm perspektifinden uzağız. Türk tarafı, müzakerelerdeki tavrıyla çözüm niyeti göstermiyor. Özellikle şu anda Eroğlu ile durum daha da zorlaşıyor'' görüşünü savundu.



''Aralık'ta değil, Ekim'de ve hatta Eylül'de çözüme hazırım. Çözüme dünden hazırım'' diyen Hristofyas, ''Kıbrıs Türk tarafı mülkiyet başlığını toprak düzenlemelerine bağlamayı, göçmenlerin geri dönmesi ve 'yerleşiklerin' gitmesi gerektiğini reddediyorken, Aralık ayına kadar çözümü nasıl ister?'' sorusunu sorarak, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu eleştirdi.



Hristofyas, ''Karşında, Eroğlu'nu 'Kıbrıs sorununu nasıl çözerim'e değil 'paçamı kaptırmaktan nasıl kaçarım'a yönlendiren bir Türkiye varken, yakında çözümden söz etmek mümkün mü?'' iddiasında da bulundu.





