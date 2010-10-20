Kıbrıs Havayolları'ndan kontrollü iflas

T24 - KTHY Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında 'kontrollü iflas' kararı aldıklarını açıkladı. İflas kararı alan yönetim kurulunun şirketin tasfiyesi için bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na başvuracağını açıklayan Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türk Hava Yolları 140 milyon dolar bilinen borçları ile iflas noktasına gelmiştir ve tasfiyesi yapılacaktır." dedi.



"KTHY'nin bu noktaya gelmesinde yönetsel sorunlar, KKTC'nin tanınmaması sebebiyle uygulanan ambargolar, zamanında doğru kararlar verilmemesi gibi birçok nedenler bulunduğunu" belirten Çavuşoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu ile Meclis Araştırma Komitesi'nin tüm bunların sebeplerini araştırdığını, bugün kendisinin de gerekli bilgileri vermek üzere Meclis Komitesi'nin toplantısına katılacağını söyledi. Çavuşoğlu, "İnşallah kısa sürede yeni bir şirket ve ortaklık kurulur, eksik kalmış bu misyon giderilmiş olur." diye konuştu.





Çavuşoğlu, çalışanların bütün özverilerine, maaşlarının önemli bölümünden feragat etmelerine ve devletin geçen yıl yaptığı yaklaşık 40 milyon liralık yardıma rağmen sonuç elde edilemediğini kaydetti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, malî sıkıntıdan kurtulamayan KTHY'nin uçuşlarını haziran ayında durdurmuştu. Atlas Jet Havayolları da yapılan anlaşma gereği hazirandan bu yana mağduriyetlere sebebiyet vermemek için KTHY'nin 70 bin yolcusunu taşıdı. Atlas Jet'in, Kıbrıs Hava Yolları'ndan önceden bilet alan yolcularının zorluk yaşamaması için yıl sonuna kadar taşıyarak destek vermeye devam edeceği belirtildi.



