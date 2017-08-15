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Deutsche Welle

Kıbrıs görüşmelerinin arabulucusu Eide istifa etti

Kıbrıs görüşmelerinin arabulucusu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevini bıraktığını açıkladı.

15 Ağustos 2017 11:49

BM Genel Sekreterliği, Kıbrıs görüşmelerinin arabulucusu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin görevinden ayrıldığını duyurdu.

Espen 5 Ağustos'ta Twitter hesabı araclığıyla yayınladığı mesajında, "Pek çok izlenim ve hatıralarla dolu oldukça yoğun geçen 3 yılın ardından Kıbrıs'tan ayrılıyorum, bir gün birleşmiş bir Ada'ya geri dönebilmeyi umuyorum, teşekkürler" diyerek, görevinden ayrılacağının haberini vermişti.

Espen Barth Eide, 3 Ağustos'ta Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis'e veda ziyaretinde bulunmuş ve Norveç'e dönmüştü.

BM'den yapılan açıklamada da Espen Barth Eide'nin ülkesi Norveç'te yapılacak parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla görevinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Yayınlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Espen Barth Eide'nin görevinde geçirdiği 27 aylık süre zarfında "Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda öncesinde hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan" Eide'ye teşekkür ettiği vurgulandı.

"İki tarafın ortak başarısızlığı"

Eide Temmuz ayında İsviçre'de düzenlenen Kıbrıs Konferansı hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı bilgilendirmede, "Konferansta Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamış olunmasının hem Türk hem de Rum tarafının ortak başarısızlığı olduğunu kabul etmek zorundayız" demişti.

Eide, "Liderler sorunun çözümü konusundaki çabaları devam ettirme kararı alırsa BM her zaman hazır ama adada ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında şimdilik böyle bir süreç görmüyoruz. Var olan farklılıkları artırmaktan ziyade çok acil uzlaşı ruhu içinde bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum yoksa herhangi bir süreci yeniden başlatmak çok daha zor olacak" şeklinde konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe
DW/Reuters/AFP,MK/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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