Kıbrıs görüşmelerinden yine sonuç çıkmadı

İsviçre'de 10 gündür süren Kıbrıs görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Crans Montana'da yapılan görüşmelerde taraflar masadan uzlaşma sağlayamadan ayrıldı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden çözüm çabalarının başarısız olmasının ardından açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ne yazık ki tüm heyetler ve tarafların güçlü çabalarına rağmen Kıbrıs konferansı anlaşma sağlanamadan sona ermiştir" dedi.

Guterres, çözüme yönelik başka girişimlerin de gündeme gelebileceğini söyledi. BM Genel Sekreteri, tarafların uzlaşmasını sağlamak amacıyla Perşembe günü görüşmelerin yürütüldüğü İsviçre'ye gitmişti.

"Üzüntülüyüz ancak elimizden geleni yaptık"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı açıklamada, üzüntülü olduklarını ancak ellerinden geleni yaptıkları için rahat olduklarını vurguladı.

Akıncı, 5’li konferansın toplanmasının en büyük mimarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu belirterek, “Eğer bizim istikrarlı ve inatçı çabalarımız olmasaydı bu süreç buralara gelemezdi, gelemeyecekti” dedi. Akıncı, kendileri masada öneri yaparken, başkalarının bavullarının ayrılmak üzere hazırlanmış olduğunu ifade ederek, “Bizim bavullarımız değil, başkalarının bavulları bu sabah ayrılmak üzere hazırdı” diye konuştu.

"Sıfır asker sıfır garanti talebi kabul edilemez"

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk askerinin adadan çekilmesinin iki taraf için de kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Kalıcı ve adil bir çözüm için Kıbrıs Türk tarafı müzakere masasında her zaman üzerine düşeni yapmıştır. Bu sonuç BM iyi niyet misyonu parametreleri içerisinde bir çözümün imkansızlığını ortaya koymuştur. Artık bunda ısrar etmenin anlamı yoktur" diye konuştu.

Çavuşoğlu, bundan sonra atılacak adımlara Türk tarafının ve Ankara'nın değerlendirmelerin ardından karar vereceğini de belirtti.

"Yolun sonu değil"

Kıbrıs Rum kesimi adına açıklama hükümet sözcüsü Nicos Christodoulides'ten geldi. Sözcü, başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin yolun sonuna gelindiği anlamını taşımadığını söyledi.

Christodoulides, "Şu an içerisinde bulunduğumuz kabul edilemez durum Kıbrıs'ın geleceği olamaz. Liderler çabalarını ikiye katlayacak" değerlendirmesini yaptı.

28 Haziran'da başlayan görüşmelerde, güvenlik ve garantiler başlığında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle pürüz çıkmıştı. Rum kesimi, garantör ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin adadan askerlerini çekmesini istiyor. Türk tarafı ve Türkiye bu talebi "kırmızı çizgi" olarak niteleyerek kabul etmiyor.

Kıbrıs'ta barış için yürütülen son müzakereler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler'in abuluculuğunda 2015'te başlamıştı.