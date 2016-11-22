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Politika

Kıbrıs görüşmeleri tıkandı; Erdoğan ve Çipras devreye giriyor

Çipras'ın 4 Aralık tarihinde Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geleceği tahmin ediliyor

22 Kasım 2016 18:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'ın, Kıbrıs müzakerelerini masaya yatırmak için 4 Aralık'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Kıbrıs görüşmesi sonuçsuz kaldığını, liderler adaya geri döndüğünü açıklamıştı!

Erdoğan ile Çipras, 18 Kasım Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Habertürk'ten Mahmut Gürer'in haberine göre, Kıbrıs müzakerelerinin ele alındığı görüşmede, iki garantör ülkenin çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) uhdesinde gerçekleştirilecek 5'li zirve öncesinde bir araya gelmesi de ele alındı.

Uluslararası kaynaklardan alınan bilgilere göre görüşmenin ardından yürütülen diplomasi trafiği sonucunda yüz yüze görüşme konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da Çipras'ın 4 Aralık tarihinde Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geleceği belirtiliyor.

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Recep Tayyip ErdoğanYunanistanAlexis ÇiprasKıbrıs müzakereleri

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