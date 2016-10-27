Kıbrıs görüşmeleri İsviçre'de devam edecek

Adanın birleşmesini konu alan toplumlararası Kıbrıs görüşmelerine kasım ayında İsviçre'de devam edilecek. Kıbrıs devlet radyosu (RIK) toplum liderleri Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasındaki buluşmada ilerleme kaydedildiğini ve bundan böyle toprak konusunun müzakere edilebileceğini bildirdi.

7–11 Kasım tarihleri arasında Montreaux yakınlarında devam ettirilecek olan toplum liderleri arasındaki görüşmede, Kıbrıs'ın Türk bölgesinde kalan topraklardan ne kadarının Rum tarafına iade edileceği ele alınacak. Kıbrıs Rum hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre İsviçre'deki buluşmada adanın Türk ve Rum kesimlerini ayıran sınır belirlenecek.

Akıncı ile Anastiadis arasındaki diyalog 2013 yılında başlamıştı. Çözüm sağlanabilmesi için varılacak anlaşmanın adanın her iki kesiminde yapılacak referandumla kabul edilmesi gerekiyor. Kıbrıs Rum kesimi 2004 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmuştu. AB Kıbrıs devleti olarak sadece adanın Rum kesimini resmen tanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ise sadece Türkiye tanıyor.

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DW, dpa/AG, BK