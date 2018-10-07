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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- KIBRIS gazisi Özgür Doğan (65), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

07 Ekim 2018 22:04

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- KIBRIS gazisi Özgür Doğan (65), geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğan, bugün askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi üzerine Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Kıbrıs gazisi Özgür Doğan, dün gece yaşamını yitirdi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün memleketi Bursa\'nın Harmancık ilçesine getirildi. Doğan\'ın cenazesi, öğle vakti Çakmak Mahallesi’ndeki evine, oradan da mahalle camisine getirildi. Gazi Doğan’ın cenazesi, askeri törenle Çakmak Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarıyla, çok sayıda mahalleli katıldı.

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