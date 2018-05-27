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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 67 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Salaattin Otçu, askeri törenle sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

27 Mayıs 2018 03:41

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, 67 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Salaattin Otçu, askeri törenle sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Kıbrıs Gazisi Salaattin Otçu, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Otçu için bugün Çarşı Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Otcu\'nun Türk Bayrağı\'na sarılı naaşı askerlerin omuzlarında ve sevenlerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Aydın Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan ve Otçu\'nun yakınları katıldı.

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