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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi İzzet Elemen (64) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

19 Nisan 2018 21:53

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi İzzet Elemen (64) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Erciş ilçesinde yaşayan ve dün kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Elemen\'in cenazesi, ilçenin Vanyolu Mahallesi\'ndeki Halim Hoca camisine getirildi. Elemen\'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Halim Hoca Mezarlığı\'nda defnedildi. Kıbrıs gazisinin cenaze törenine, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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