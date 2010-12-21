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Yaşam

KIBRIS GAZİLERİ KIBRIS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A)

21 Aralık 2010 12:30

-KIBRIS GAZİLERİ KIBRIS'A GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Bağcılar Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 70 Kıbrıs gazisini 3 günlük bir gezi için Kıbrıs'a götürdü. Bağcılar Belediyesinin ''Kıbrıs Gazileri Kıbrıs'a Gidiyor'' projesi çerçevesinde, ilçede ikamet eden 70 Kıbrıs gazisi Atatürk Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitti. Gaziler, 3 günlük gezi kapsamında Lefkoşa, Güzelyurt ve Gazimagusa'yı gezecek. Gaziler, gezi kapsamında, savaş döneminde şehit olan arkadaşlarının mezarlarını da ziyaret edecek. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, talebin gazilerden geldiğini belirterek, ''Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Onlar sayesinde bugün mutlu ve huzurlu yaşayabiliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum'' dedi.  Belediye Başkanı Çağırıcı'nın da eşlik edeceği geziye katılan gazilerin son derece heyecanlı oldukları gözlendi.  Kıbrıs Barış Herekatı'na katılan Kıbrıs Gazisi Adil Güler (54), ''Gittiğimiz, barış için savaştığımız yerleri görmek elbette bizi heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Bize bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı'mıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.  Gazi 58 yaşındaki Muhittin Elma ise ''85 günüm geçti Beş Parmak Dağları'nda. Biz oraya barış için gittik, zulüm çeken Türk kardeşlerimiz için gittik. Köylere indiğimiz zaman, ellerini iki yana açarak, 'Hoş geldiniz, hoş geldiniz' diyerek, sevinç gözyaşları döküyorlardı. Bunları unutmam mümkün değil'' diye konuştu. Gaziler, Atatürk Havalimanı'nda topluca ''Gençlik'' marşını (Dağ Başını Duman Almış) söyledikten sonra birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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