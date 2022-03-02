Kıbrıs Bugün gazetesinden Erdoğan'ın "Türkiye’yi niçin AB’ye almıyorsunuz?" ifadelerine tepkili başlık: Neden acaba?!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayın yapan Kıbrıs Bugün gazetesi, Avrupa Birliği'nin Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın adaylık sürecini başlatma yönündeki adımlarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’yi niçin AB’ye almakta tereddüt ediyorsunuz veya almıyorsunuz?" sorusuna manşetinden soruyla karşılık verdi.

Kıbrıs Bugün gazetesi, Erdoğan'ın ifadelerini 'spot'a taşıyarak 'Neden acaba?!' manşetiyle çıktı.

Gazetenin bugünkü nüshasında, "Avrupa değerlerinden uzaklaşan, totaliter rejime dönen, hapiste tutulan siyasi rehine ve gazetecilerin ülkesi olan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliği konusunda sitem etti. 'Türkiye’yi AB’ye neden almıyorsunuz?' diye sordu" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile yaptığı görüşmeden sonra, Ukrayna’nın AB’ye alınma gayretlerini takdirle karşıladıklarını ifade ederek, “Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti lütfen Türkiye için de gösterin. Yoksa Türkiye’ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız” demişti.