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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs barış müzakereleri yeniden başladı

Kıbrıs'ta iki yıllık aradan sonra yeni BM Kıbrıs özel temsilcisi öncülüğünde barış görüşmelerine start verildi.

17 Eylül 2014 15:35


Kıbrıs'taki Rum ve Türk liderler, Lefkoşa’da barış müzakereleri kapsamında bir araya geldi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Derviş Eroğlu'nun katıldığı toplantı, BM'nin yeni Kıbrıs özel temsilcisi Espen Barth Eide öncülüğünde yapılan ilk müzakere oldu.

BM, Norveçli diplomat Eide'nin son üç yılda pek çok aksaklığın yaşandığı barış süreci müzakerelerine yeni bir devinim kazandırmasını umut ediyor.

Barış müzakereleri bu yılın başında iki tarafın da iki toplumlu bir federal oluşum altında adanın birleşmesini içeren belgeyi kabul etmesiyle iki yıllık aradan sonra yeniden başlamıştı. Ancak iki taraf, enerji paylaşımı ve yerlerinden edilmiş insanlar konusu da dâhil pek çok konuda uzlaşı sağlayamamıştı.

Rum kesimi hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, barış sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirlemenin önemli olduğunu kaydetti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, iki lidere seslenerek siyasi liderliklerini göstermelerini ve çözümün iki taraftan da bazı fedakârlıklar gerektirdiği gerçeğini kabul etmelerini istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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