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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs barış gücüne kadın komutan

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne ilk kez bir kadın komutan atandı.

13 Mayıs 2014 14:12

56 yaşındaki Tümgeneral Kristin Lund, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) komutanlığına getirildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Lund'un görevi ağustos ayında Çinli Tümgeneral Chao Liu'dan devralacağını açıkladı.

Lund daha önce Eski Yugoslavya'da ve Lübnan'daki BM Barış Gücü'nde (UNIFIL) görev yapmış, NATO'nun Afganistan'daki gücü ISAF'ın Genel Merkezi'nde de hizmette bulunmuştu.

2007'de Norveç Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na getirilen Kristin Lund, 2009'dan bu yana Milli Muhafız Teşkilatı'nın (Heimevernet) ilk kadın komutanı olarak görev yapıyordu. Lund, 34 yıldır Norveç Ordusu'na hizmet veriyor.

Kıbrıs, 1974'ten beri Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs olarak bölünmüş durumda. UNFICYP, Türk ve Rum toplumları arasındaki silahlı çatışmanın tekrarını önleme hedefiyle görev yapıyor. Misyon kapsamında Kıbrıs'ı ikiye ayıran Yeşil Hat'ta 930 asker ve 66 polis görevli bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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