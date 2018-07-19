Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Mersin'e getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından başlatılan çalışmalarda kurtarılan 103 kişiden 102'si ile 19 göçmenin cansız bedenleri, dün gece Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na getirildi. Göçmenlerden 36'sı liman sahasındaki ambulanslarla hastaneye götürülürken, durumu iyi olanlar, Taşucu Anadolu Meslek Lisesi Öğrenci Yurdu'na misafir edildi, Türk Kızılayı tarafından yemek verildi. 19 kişinin cenazesi ise savcıların incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Göçmenlerden hayati tehlikesi bulunan birinin tedavisi ise Girne'deki hastanede sürüyor.

Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, dün saat 15.00 sıralarında battı. Tekne battığı ihbarını alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter ile bölgedeki ticari gemiler de katıldı. Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında görevli Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 'TCG Barbaros' fırkateyni de arama- kurtarma faaliyetlerine destek vermek üzere olay yerine intikal etti.Yapılan çalışmalarla denizden 103 göçmen sağ olarak kurtarılırken, 19 kişinin de cesedine ulaşıldı. Kurtarılanların verdiği bilgiler doğrultusunda denizde 25 kişinin de aranmasına devam edildi. Sağlık durumu ağır olan 1 kişi, helikopterle KKTC'nin Girne kentine götürüldü ve buradaki hastanede tedaviye alındı.



Kurtarılanlardan 102'si ve 19 cenaze ise Sahil Güvenlik feribotları tarafından dün akşam saatlerinde Mersin'in Taşucu Limanı'na getirildi. Kurtarılanlar burada AFAD, Kızılay ekipleri tarafından karşılandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kazazedelere, Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yemekler dağıtıldı.

Ölenlerden biri hamile

Sağlık problemi yaşadığını belirten 36 kişi, Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 2'si yoğun bakıma alındı. Gece, diğer göçmenler ise Taşucu Meslek ve Anadolu Lisesi yurduna yerleştirilirken, tedavisi tamamlananlar da yurda getirildi. Göçmenlerin yerleştirildiği yurdun çevresinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, 19 Suriyelinin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



Ölen Suriyeli mülteciler arasında hamile bir kadının da olduğu öğrenildi.

6 cumhurşyet savcısı ifade alacak

Faciadan kurtulanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı, kazazedelerin ifadelerine başvuracak. İfadelerin 2 gün içinde tamamlanması beklerken, Suriyelilerin daha sonra Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.