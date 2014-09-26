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Dünya
Deutsche Welle

Kıbrıs açıklarında mülteci dramı

Kıbrıs açıklarında yolcu gemisine alınan çoğu Suriyeli yaklaşık 280 mülteci saatler süren pazarlıkların ardından tekneden inmeye ikna edildi.

26 Eylül 2014 15:49


Mültecileri taşıyan balıkçı teknesi, perşembe günü Kıbrıs'ın 50 deniz mili açığında alabora olma tehlikesiyle karşılaşarak imdat sinyali verdi. Bunun üzerine mülteciler Salamis Filoxenia adlı lüks yolcu gemisine alındı. Gemi, Limasol limanına yanaştığında mültecilerin sadece 65'i karaya indi. İnenler Lefkoşa'daki mülteci kampına götürüldü. Kalanlar ise İtalya'ya götürülme talebinde bulunarak karaya inmeyi reddetti. Kıbrıs afet ve acil durum birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, polisin yaptığı görüşmeler sonucunda 280 Suriyeli mülteci cuma sabah saatlerinde sakin bir biçimde karaya indi.

Gemiyi işleten Salamis Cruise Lines şirketinin müdürü Kikis Vasilu gemi hareket edemediği için 100 binlerce euro zarar ettiklerini söyledi. Vasilu "Onları kurtarmak için her şeyi yaptık, onlara yemek verdik, yardımda bulunduk ve şimdi şirketimizi iflas ettirmek istiyorlar" diye konuştu. Salamis Filoxenia gemisinin perşembe akşamı 300 Rus tatilciyi İsrail'e götürmesi planlanmıştı. Yolculuk yapılamadığı için tatilciler Limasol'daki otellerde misafir edildi.

Yetkili makamlar mültecilerin çoğunun Suriyeli olduğunu ve aralarında 50'den fazla çocuk bulunduğunu belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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