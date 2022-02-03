Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.03'te Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.
Bakan Koca'dan açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından meydana gelen depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Saat 00.03’te, Akdeniz’de 5,1 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Antalya’da hissedilmiş, Mersin’de hissedilmemiştir. İki ilimizde de İl Ambulans Servisi Başhekimliklerimize herhangi bir başvuru olmamıştır. Sahada durumu takip ediyoruz. Geçmiş olsun."