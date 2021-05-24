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Yaşam

Kıblesindeki 45 derecelik sapma 49 yıl sonra fark edildi; yıkılan cami yeniden inşa ediliyor

24 Mayıs 2021 17:07

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde camimin kıblesinde 45 derecelik sapma olduğu 49 yıl sonra fark edildi. Yıkılan cami, yeniden inşa ediliyor.

kıblecami45 derece
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