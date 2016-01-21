Kıblenin yanlış olduğu 60 yıl sonra fark edildi

Kütahya'daki Kakaç Camisi'nde kıblenin hatalı olduğu 60 yıl sonra fark edildi. İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül'ün talimatıyla başlatılan çalışmada, cami cemaatinin 60 yıldır yanlış yönde namaz kıldığı tespit edildi.

Ensonhaber'de yer alan habere göre; Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıbledeki sapmanın namaza engel olmadığını söyledi.

Kıble yönünün düzeltilmesinin ardından cami cemaatine açıklamada bulunduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:



"Kakaç Camisi'nde kıble yönü hatası olduğunun bildirilmesi üzerine, kıble yönünü ölçtük. Gerçekten 69 derecelik sapmanın olduğuna bizzat şahit oldum. O şekilde bir sapmanın namaza engel olmadığını cemaate açık ve net olarak ifade ettim, anlatmaya çalıştım. Dinen bu sapmanın düzeltilme imkanı varsa düzeltilmesi gerektiğini orada söyledik. Dolayısıyla orada camiyi yıkıp yeniden yapmak veya duvarı yıkıp yeniden düzeltmek birtakım sıkıntılara sebebiyet verecektir. Biz de sadece o sapmayı bir şerit çekerek düzeltme imkanından bahsettik. O gün orada hem görevli arkadaşlarımıza hem de cami cemaatine bunu açık ve net izah ettim. Dolayısıyla camide bir şerit çekildi ve şu anda kıble istikametinde namazlar kılınıyor."

Gül, geçmişte kılınan namazların da dinen hiçbir sıkıntısı olmadığını cemaate anlattığını bildirdi.

Caminin imam hatibi Mehmet İzbudak da ölçümlerin ardından kıble yönünün değiştirildiğini belirterek, "Cemaat de şaşırdı ama Diyanet'in fetvasına göre namazların sahih olduğu, kabul olabileceği belirtildi. Yani daha önce namazını burada kılanların namazı kabul olmaz diye bir şey yok. Namazlarda kıblemizi döndürdük, minberimizi de yerine alacağız. Namazlarımıza bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.