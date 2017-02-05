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Kibariye'den Serdar Ortaç'a: Bir daha kumar oynadığını duyarsam seni herkese rezil ederim

Ortaç 2013’te "20 yıl kumar oynadım, 50 milyon dolarım gitti. Artık tövbe ettim" demişti

05 Şubat 2017 17:37

Ünlü sanatçı Kibariye, FOX TV’de 'En İyi Ben Söylerim' programındaki partneri Serdar Ortaç'a, "Tövbe edip yine oynuyorsun. Bak karın kaçar gider, yuvan dağılır. Yapma, etme. Bir daha oynadığını duyarsam seni herkese rezil ederim" dedi.

Posta’nın haberine göre, 'En İyi Ben Söylerim' yarışmasının jüri üyeleri Kibariye ve Sertar Ortaç arasında diyaloga izleyiciler şahit olamadı.

Ortaç geçtiğimiz yıl, kumar borcu nedeniyle maddi kriz yaşadığı günler hatırlatılınca, borçlarını temizlediğini ve rahat bir nefes aldığını, ama bunun kendisine birkaç daireye mal olduğunu söylemişti. Serdar Ortaç 2013’te “20 yıl kumar oynadım, 50 milyon dolarım gitti. Artık tövbe ettim” demişti. 

Ortaç, programda okunan bir şarkı sonrası, o şarkı nedeniyle nasıl dayak yediğini izleyicilere anlattı:

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