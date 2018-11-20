“Kibariye, sahneye çıkmadı; insanlara paraları iade etmeden otelden kaçtı”

Konser için Almanya'nın Dortmund şehrine giden Kibariye'nin sahneye çıkmadan kaçtığı iddia edildi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan organizasyon sahibi Cevdet Genç "Ali Bey, ihtiyaçları olduğunu ve Avrupa'da iş yapmak istediklerini söyledi. Kibariye Hanım Almanya'ya geldi. Business uçtular. İstediği şekilde ağırlandı. Kapıya adam koydular. Oradaki insanlardan bilet paralarını aldılar. Sonra az insan olduğunu gerekçe göstererek, Ali Bey Kibariye'nin sahneye çıkmayacağı söylediler. Kibariye Hanım'a isminin önemli olduğunu, insanları mağdur etmemesi gerektiğini söyledim. Ama o eşini dinlemeyi tercih etti. İnsanlara paralarını geri iade etmeden otelden kaçtılar." dedi.

Organizatörün yardımcısı Bülent Alkan da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ali Bey ve Kibariye Hanım'ı havalimanından aldım. Bana 'Türk marketine gidelim, alışveriş yapalım' dediler. Ali Bey, benden 200 euro istedi. Ben size o alışverişin faturasını göstereyim. Salam, sosis, pastırma... Toplam 151 euro 50 cent. Bu Ali Küçükbalçık için yaptığımız alışveriş. Matine için gelip, cebimizden çıkan paralar..."

Kibariye: Özür dilerim

Kibariye de sosyal medya haesabında yazılı bir açıklama yaparak, seyircilerden özür diledi.

"Dortmund konserimi üstlenmiş olan Avrupa'da organizasyon işleri yapan Cevdet Genç ve Bülent Alkan ile konser anlaşması yapmışımdır. Yapılan anlaşmamızdaki konser şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı siz sevenlerimden özür dileyerek konserimi iptal etmek zorunda kaldım. Mağdur olan seyircilerim için başka bir anlaşma sağlayarak en kısa zamanda Dortmund'da yerine getiremediğim konseri yenileyeceğimi siz sevenlerime duyurmak istiyorum."