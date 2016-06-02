Kibariye: Ben Tarkan'a kırılabilir miyim, o benim çocuğum, kardeşim, yüreğimin bir parçası

Kibariye, Tarkan'a kırgın olduğu yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Ben Tarkan'a kırgın olabilir miyim? O benim çocuğum, kardeşim, yüreğimin bir parçası. Çok da mütevazi, su gibi bir kız da aldı. Mütevazi bir de düğün yaptı. Allah ona torun sevmeyi nasip etsin" dedi.

10.yılını İstanbul temalı konser ile kutlayan Kanyon AVM'nin sahnesinde Can Şengün Orkestrası eşliğinde yapılan “İstanbul Şarkıları Konseri” ile Kalamış, Ada sahillerinde bekliyorum, Katibim, Yemenimde hare var gibi birbirinden farklı İstanbul şarkılarına yer verirken, Ah İstanbul şarkısı ile Kibariye, İstanbul Şarkısı ile Mirkelam, Yarim İstanbul Şarkısı ile Levent Yüksel, İstanbul'da parçasıyla Pinhani, Kadıköylü şarkısı ile Dilek Türkan ve İstanbul Seni hapsetmiş şarkısı ile Pamela müzik severler unutulmaz bir gece yaşattı.



"Mütevazi bir ev alırım"



Yaklaşık 7 Bin kişinin izlediği konser öncesi kulis kapılarını açan Kibariye, emlak dergisinden kızına ev bakarken yakalandı. “Bu evler çok lüks, ben mütevazi bir ev alırım. Zenginlikte gözüm yok bunların hepsi geçici” diyen şarkıcı, birçok soruya cevap verdi. Tarkan'a kırgın olduğu yönündeki haber için “Ben Tarkan'a kırgın olabilir miyim. O benim çocuğum, kardeşim, yüreğimin bir parçası. Kendimi kırarım ona yine kırılmam. Çokta mütevazi, su gibi bir kız da aldı, mütevazi bir de düğün yaptı. Allah ona çocuk, torun sevmeyi nasip etsin” açıklamasını yaptı.

Tarkan'a hediye de aldığını söyleyen Kibariye, sürprizi bozulmaması için hediyeyi söylemedi. Bir muhabirin beşik mi aldınız sorusuna ise “Sürprizi bozmayın ayy, hemen de tahminlere başladılar” yanıtını verdi. Sözlerine devam eden şarkıcı, Sezen Aksu'nun da sahneleri bıraktığını yeni öğrendiğini açıkladı. “Sezen gibi bir ses sahneleri bırakmamalı, çok üzüldüm. Sezen çok iyi bir ses makara, tukara kadın. Muhabbeti çok iyi, sahnesi çok iyi. Ben yaşadığım sürece sahneleri bırakmam” açıklamasını yaptı. Verdiği röportajın ardından sahneye çıkan Kibariye, dinlemeye gelen müzik severlere de unutulmaz bir gece yaşattı.