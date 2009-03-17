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Yaşam

Kia Sorento baştan aşağı yenilendi

SUV pazarında oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Kia Sorento, 2010 yılına baştan aşağı yenilenmiş olarak giriyor.

17 Mart 2009 02:00

Rakiplerine nazaran uygun olan fiyatıyla SUV pazarında oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşan Kia Sorento, 2010 yılına baştan aşağı yenilenmiş olarak giriyor.

İşte yeni Sorento - FOTOGALERİ

Eskisine oranla daha çekici ve seçkin bir tasarıma sahip olduğu gözlerden kaçmayan Sorento XM, yine Koreli üretici Hyundai'nin tasarım çizgilerini andıran bir dış görünüşe sahip. Daha kalın açılı ön farları, geniş hava girişi ve sis farları, LED sinyallerle donatılmış yan aynaları ve iki parçalı panoramik cam tavanı yeni Sorento'nun ilk bakışta göze çarpan özellikleri arasında. Model hakkında henüz herhangi bir resmi açıklama bulunmazken, otoriteler yeni Sorento'nun eskisine oranla çok daha zengin bir iç donanıma sahip olacağı yönünde beklentilerin yüksek olduğunu belirtiyor.

Sorento XM'in 2.4 litre 4 silindirli ve 270 beygir gücünde 3.8 litre V& motor yanında 200 beygirlik 2.2 litre dizel motor opsiyonlarıyla satıışa çıkarılacağı belirtiliyor.

Koreli üretici popüler 4x4'ü Nisan 2009'da düzenlenecek Seul Motor Fuarı'nda tanıtılacak.

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