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Ekonomi

Kia 1.9 milyon aracını geri çağırıyor

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin iştiraki Kia Motors, fren ve far problemleri nedeniyle ABD'de 1.9 milyona yakın aracını geri çağıracak

04 Nisan 2013 12:14

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin iştiraki Kia Motors, ABD’de 1.9 milyona yakın aracını geri çağıracağını açıkladı.

MarketWatch’un haberine göre, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai’nin iştiraki Kia Motors, fren ve far problemleri nedeniyle ABD’de 1.9 milyona yakın aracını geri çağıracak.

ABD Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi’nin belgelerine göre, geri çağrılacak araçların 2007-2011 yılları arasında üretilen modeller olduğu belirtildi.

Yine belgelere göre 2011 ve 2013 yılları arasında piyasaya sürülen 200 bin Hyundai Elantra da geri çağrılacak araçlar arasında yer alıyor.

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