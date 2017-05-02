Khufu Piramidi’nin üçüncü kapısı açılıyor

"Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Heritage İstanbul"a dünyanın en önemli Mısırologlarından ve eski Mısır Kültür Bakanı Dr. Zahi Hawass konuk oldu. "Piramitler, Mumyalar ve Son Keşiflerle Kleopatra" başlıklı bir panel veren Hawass, "Khufu Piramidi’nde üçüncü kapının ardında ne olduğunu bulmak üzereyiz. Hong Kong’daki bir mucidin ürettiği robotu yıl sonuna kadar piramide sokmaya çalışacağız. Ben de bunun yani 3. kapının ardında Khufu’nun lahitinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu hiyerogliflerde okuduk" diye konuştu.

Zahi Hawass'ın Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak'a verdiği söyleşi şöyle:

- Sunumunuzda Khufu Piramidi’ndeki 3. kapıyı açacağınızı söylediniz. Daha önce 3 kapısı olduğu saptanan bu piramidin şimdi de bu kapısının açılacak olmasına büyük keşif diyebilir miyiz?

Evet, Khufu Piramidi’nde üçüncü kapının ardında ne olduğunu bulmak üzereyiz. Büyük bir keşif olacak gibi... Hong Kong’daki bir mucidin ürettiği robotu yıl sonuna kadar piramide sokmaya çalışacağız. Japonya’dan ve Fransa’dan bir ekip ile beraber çalışıyoruz. Bütün dünya pramitte gizli odalar olduğunu düşünüyor. Ben de bunun yani 3. kapının ardında Khufu’nun lahitinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu hiyerogliflerde okuduk!

- 'Piramitlerin sırrı hâlâ çözülemedi’ denir hep. Neden hâlâ piramitlerin sırrı çözülemiyor?

Biz antik Mısırologlar, piramitlerin nasıl yapıldığını biliyoruz aslında. Bunu bilmemize rağmen insanlar değişik teoriler üretiyor. Mars’tan gelen uzaylıların yaptığı gibi komik teoriler üretiyorlar. İnsanlar piramitlere dair hayal kuruyorlar, hayal kurdukları için çözülemediğini düşünüyorlar. Yine de sürekli başka şeyler keşfedildiği için piramidi bilmenin, keşfetmenin sonu olmayacak! Hatta çoğu kişi benim piramitlerin gizemini çözdüğümü ve bunu paylaşmadığıma inanıyor. Bu yüzden aşağılayıcı yazılar yazanlar da oluyor. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor ve bunlar beni kırıyor.

- Piramitlerin ana işlevinin mezar olmasının yanı sıra başka anlamlar yükleyenler de var. Siz piramitleri sadece mezar olarak mı değerlendiriyorsunuz?

Piramitler bir mezar olsa bile aynı zamanda bir kültürün, bir kralın onurunu, ulusunu meydana getiren bir yapı. Piramitler, astronomiden medikale, sanata bütün elementleriyle Mısır’ı temsil ediyor. İlk yapıldığı zaman piramitlerde çok fazla akış vardı. İstanbul gibi akıcı bir yerdi. İnsanlar bir şeyler çaldılar. Şimdi ise piramitleri korumak onurumuzu korumaktır.

Piramitlerin en büyüğü, en ünlüsü

Keops Piramiti (Khufu Piramidi, Büyük Gize Piramidi), Mısır’ın başkenti Kahire’nin bir parçası olan Gize’yi (El Giza) çevreleyen antik “Gize mezar kenti”nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. M.Ö. 2560 yıllarında yapıldığı düşünülen bu anıtsal kompleks, dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir.