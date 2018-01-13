KHK'yla ihraç edilen Gergerlioğlu: İSG sınavına girdim, kazandım, “Bekle bakalım” diyor; KHK'lılar insafa kalmış

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski MAZLUM-DER Başkanı, aktivist ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nda (İSG) başarılı olmasına rağmen hakkındaki incelemenin sürdüğünü söyledi. KHK’yla ihraç edilenlere yönelik ayrımcı politikaların devam ettiğini savunan Gergerlioğlu, "Eskiden başörtülüye yapılınca ayağa kalkan İslamcilarimizin gıkı çıkmıyor, yazıklar olsun..!” dedi.

Kişisel Twitter hesabından, 11 Ocak’ta açıklanan İSG sonucunu yayınlayan Gergerlioğlu, şu açıklamada bulundu: “KHK'lılara zulüm devam ediyor. Sınava girdim kazandım, 'bekle bakalım' diyor, insafına kalmış, gecen sinav boyle sey yoktu, KHK’lı olmayan başarılılara onay veriliyor Eskiden başörtülüye yapılınca ayağa kalkan İslamcılarımızın gıkı çıkmıyor, yazıklar olsun..!”