KHK'yla ihraç edilen akademisyen inşaatta çalışmaya başladı: Emek vermekten asla vazgeçmeyeceğiz!

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‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza vermesinin ardından temmuz ayı başında çıkan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Orhan Kaya, inşaatta çalışmaya başladı.

İnşaatta çalışırken çekilen fotoğraflarını kişisel Twitter hesabında paylaşan Kaya, “Direnmekten, umut etmekten , üretmekten ve emek vermekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisinin imzacılarından barış akademisyeni Kaya hakkında üniversitede 3 kez soruşturma açılmıştı. 701 sayılı KHK ile ihraç edilen 18 barış akademisyeninden biri olan Kaya, üniversitedeki görevinden ayrılırken yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“3 defa soruşturma açıldı bize, üçünde de ‘Pişman değiliz, olsa bir daha yaparız’ dedik. #Barış iddiamızdan, bir arada yaşama iddiamızdan asla vazgeçmeyeceğiz, bizi birbirimize düşman ettiremeyecekler!”