"KHK'yı hazırlayanlar da okuyan da ne anlama geldiğini çok iyi biliyor; o nedenle savunurken bu kadar saçmalamayı göze alıyorlar"

Gazeteci Ünsal Ünlü, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin, "Bu KHK maddesi, 15 Temmuz gecesi 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Daha sonra gelişen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır. İleride onlara dönük herhangi bir sorumluluk doğmasın diye yapılmamıştır" sözlerine "Bu KHK'yı hazırlayanlar da okuyan herkes de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. O nedenle savunurken bu kadar saçmalamayı bile göze alıyorlar" yorumunda bulundu.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Ünlü, gazetecinin "Madem bugüne kadar darbe girişimine karşı çıkanlara karşı bir soruşturma/ kovuşturma yok neden bu KHK'ya ihtiyaç duyuldu?" sorusuna "Bu insanlar daha sonra sıkıntıya düşmesin diye" yanı veren AKP'li Ünal'a yönelik olarak, "İyi de OHAL kalkınca zaten bitmeyecek mi o KHK'nın hükmü? Sonrası için düzenlemeye ne gerek var?" dedi.

Ünal şöyle devam ett:

Bu KHK'yı hazırlayanlar da okuyan herkes de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. O nedenle savunurken bu kadar saçmalamayı bile göze alıyorlar!