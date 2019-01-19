KHK'lı akademisyen: Ben de kızım da bu ülkenin yurttaşı değiliz

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Ankara Üniversitesi'nden 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, kendisiyle benzer durumdakilerin ve ailelerinin yaşadıklarına attığı bir tweet’le dikkat çekti.

Kızının 4 yaşında olduğunu belirten Yiğiter, “Bu devran böyle sürerse biz KHK'lıların çocuklarının da bu ülkede bir geleceği yok. Muhtemelen ne kadar iyi eğitim alsalar, liyakat sahibi olsalar da güvenlik soruşturmalarını geçemeyecekler. Sonuç olarak ben de kızım da bu ülkenin yurttaşı değiliz” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da avukatlığını yapan Mahsuni Karaman da Yiğiter’in paylaşımını alıntılayarak, “KHK’lı değilim. Ege tıp mezunu olan kardeşimin doktor olarak atamasını yapmadıkları gibi birincilikle yerleştiği çocuk bölümüne de kabul etmediler. Gerekçesi güvenlik soruşturması.. Kendi çocuğumun akıbetini düşünemiyorum bile” yorumunda bulundu.

Yiğiter, 6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmiş, ağustos 2017’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü öğrenci olarak kazanmasına rağmen okula kaydı yapılmamıştı. Yiğiter’in avukatlık stajı da, Mart 2018’de stajının bitimine sekiz gün kala iptal edildi.