KHK’lar, AYM’ye taşınıyor

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "KHK'lar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cuma günü itibariyle Anayasa Mahkemesine ilk başvurumuzu büyük olasılıkla yapmış olacağız" dedi.

CHP'nin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili Anayasa Mahkemesine yapacağı başvurunun sürecinin sorulduğu Gök, şu ana kadar çıkan 8 KHK olduğunu, ilk çıkan 667 sayılı kararnamenin tatile girmeden önce Meclisin gündemine girdiğini hatırlattı.

667 sayılı kararnamede itirazları olan maddeleri, Meclis’teki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesine götüreceklerini aktaran Gök, şöyle devam etti:

"Biz diğer KHK'lar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cuma günü itibariyle ilk başvurumuzu büyük olasılıkla yapmış olacağız. KHK'lar çıkarılış amacının dışına saptırıldı. İktidar partisi olağanüstü hal dönemini bir fırsat gibi değerlendirerek, olağanüstü halin kapsamı, amacı ve süresi dışında değişik düzenlemeler getirerek hukuk devleti ilkesinden ayrıldı. Bu pek çok da mağduriyet yarattı. Bize her gün binlerce başvuru geliyor.”

“FETÖ ile mücadele sulandırılıyor!”

Gök, "FETÖ ile mücadelenin sulandırıldığını görüyoruz. FETÖ ile etkin mücadele etmek için katkı vermeye hazırız ama o denli yanlışlar ve fırsatçılık yapılıyor ki hukuk devletinde yeri olmayan konular KHK'lerin içine konulmak suretiyle Meclis bypass ediliyor. İtirazımız bunadır" dedi.

Kanun ile yapılması gereken pek çok konunun KHK'ların içine konulduğunu, bunun hukuken yanlış olduğunu belirten Gök, iktidarın uygulamalarıyla olağanüstü halin amacını aştığını savundu.

Gök, şu görüşlere yer verdi:

"Böyle bir problem 1990 yılında da yaşanmış. O zaman çıkarılan olağanüstü hal kararnameleri Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Mahkeme 1991 yılında verdiği iki ayrı kararda olağanüstü hal kararnamelerinin konusunu, amacını, süresini aşamayacağını, kanunla düzenlenmesi gereken konuların kararnameye konulamayacağına dair içtihat kararı vermiştir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin önünde önemli içtihat kararları mevcuttur. Biz, bu kararlar çerçevesinde, Anayasa Mahkemesinin bu içtihatlarını dikkate alarak kararnamelerdeki aykırı hususlara itiraz edeceğiz.”

Gök, KHK'larda itiraza neden olan konuların düzeltilmesi için komisyon kurulmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken de ülkenin biran önce olağanüstü halden çıkarılması, KHK'ların da Mecliste görüşülmesi gerektiğini bildirdi.

"Biz, CHP olarak, bu KHK'ların yapıcı bir şekilde değiştirilmesine, Mecliste katkı sunarız. Ama AKP yanlışları sürekli hale getirdi. Bunlar komisyon kursanız dahi düzeltilecek mahiyette olmaktan çıktı" diyen Gök, iktidarın ancak kendilerinden samimi bir katkı talep etmesi halinde bunu yapabileceklerini belirtti. Gök, CHP'nin amacının, Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerinden geri düşmemesi olduğunu vurguladı.