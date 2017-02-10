KHK'da istihdam düzenlemesi: İşsizlik Fonu, işverene kaynak olacak!

Son KHK'ya göre yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu’ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılacak. İşsizlik Sigortası Fonu’na, her ay işverenlerden yüzde 2, çalışanlardan yüzde 1 kesinti yapılıyor, devlet de yüzde 1 katkı payı aktarıyor.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre, hükümet referandum öncesi büyümeyi ve istihdamı artırmak için çareyi emekçide buldu. Tüketimi canlandırarak büyüme artırılmaya çalışılırken, istihdam artışı için de işsizin parasına göz dikildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın salı günü TOBB Ekonomi Şûrası’nda “İstihdam seferberliği başlatıyoruz. Tüm Türkiye katılacak. Mart sonuna kadar ciddi bir dönüşüm yapmalıyız. İşverenlerden en az 1 işçiyi istihdam etmelerini istiyorum” açıklamasının ardından İşsizlik Fonu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile tırpanlandı. Yeni KHK ile yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu’ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırıldı. İşveren, son dönemde aldığı teşviklere rağmen istihdam artışını işsizin parasıyla sağlayacak.

14 milyar ödendi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 687 sayılı KHK’ye göre, karar İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1 Şubat - 31 Aralık 2017 arasında işçi alımı yapan özel sektör işverenleri için geçerli. İşe alınacak her bir sigortalı için aylık prim ödeme gün sayısı 22.22 TL ile çarpılacak. Bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri primlerden düşülecek.

İşsizlik Fonu’nda 2002’den Aralık 2016 sonuna dek 103.2 milyar lira birikti. İşsizlere bugüne kadar 14 milyar TL ödeme yapıldı. 2016’da verilen işsizlik maaşı 3.69 milyar TL oldu.

Her ay yüzde 1 kesiliyor

İşsizlik Sigortası Fonu’na, her ay işverenlerden yüzde 2, çalışanlardan yüzde 1 kesinti yapılıyor, devlet de yüzde 1 katkı payı aktarıyor. Geçen yılın ikinci yarısında 1307.6 lira olan en yüksek işsizlik maaşı, bu yıl itibarıyla 1421 TL olurken, en düşük işsizlik maaşı da 653.8’den 710 TL’ye çıkarıldı. İşsizlik maaşı alabilmek için, işten çıkarılmış olma şartı gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.