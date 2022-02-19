KHK’lıya 'şoförlüğe uygun' belgesi verilmedi

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen 23 yıllık polis memuru Aytaç Saçmalı, geçimini sağlamak için servis şoförlüğü yapmak istedi. Saçmalı uzun bir süre Ankara’da bu işi yaparak öğrenci taşıdıktan sonra ailesiyle birlikte Kayseri’ye taşındı. Burada da aynı işi yapmak istedi ancak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, “Siz kısıtlısınız” denilerek uygunluk belgesi vermedi. Saçmalı ise yaşananların insan hakkı ihlali olduğunu söyledi:

“Her insan gibi ben de yaşamak istiyorum...”

Gergerlioğlu, Bakan Soylu'ya sordu

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşananları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Gergerlioğlu ayrıca Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’ndan da inceleme talebinden bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Saçmalı’nın servis şoförlüğü yapabilmesi için SRC belgesi, adli sicil kağıdı, psikoteknik belgesi gibi belgeler istedi. Saçmalı tüm belgelerini eksiksiz olarak teslim etti. Ancak bir süre sonra bir yetkili Saçmalı’yı arayarak servis şoförlüğü için uygunluk belgesinin verilmeyeceğini söyledi. Saçmalı, belgenin neden verilmeyeceğini sorduğunda şu yanıtı aldı:

“Emniyete sorduk; sizin durumunuzun kısıtlı olduğu bize iletildi"

“Emniyete sorduk. Sizin durumunuzun kısıtlı olduğu bize iletildi. Bu nedenle servis şoförlüğü için uygunluk belgesi veremiyoruz…”

“Ben her Türk vatandaşının yararlandığı haklardan yararlanmak istiyorum”

Yaşadığı duruma tepki göstererek, “Ben her Türk vatandaşının yararlandığı haklardan yararlanmak istiyorum” diyen Saçmalı şöyle konuştu:

“Yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Öğrencileri okula getirip götüren servis şoförlerini görüyorum. Çocuk tacizcisine bile servis şoförlüğü yaptırıyorlar. Ancak ben KHK’lı olduğum için servis şoförlüğü yapamıyorum. Şu an bu sorunu yaşayan birçok KHK’lı arkadaşım var. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum ve herkesin yararlandığı haklardan ben de yararlanmak istiyorum. Bunun adı ayrımcılıktır ve artık bu ayrımcılığa son verilsin.”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması için konuyla ilgili soru önergesi verdi. KHK’lilerin servis şoförlüğü yapabilmelerine neden engel konulduğunu soran Gergerlioğlu şu sorulara yanıt istedi:

"KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir yurttaş servis şoförlüğü yapamayacak mıdır?"

- Aytaç Saçmalı isimli yurttaşa Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenci servis şoförlüğü yapabilmesi için uygunluk belgesi verilmemesinin gerekçesi nedir?

- KHK ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir yurttaş servis şoförlüğü yapamayacak mıdır?

- Son 5 yılda KHK ile kamu görevinden ihraç edilip öğrenci servis şoförlüğü uygunluk belgesi verilmeyen yurttaş sayısı kaçtır?

Ayrıca Gergerlioğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na da başvuru yaparak KHK’lilere neden sertifika verilmediğinin araştırılmasını talep etti.