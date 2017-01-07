"KHK listesine adımı AKP Siyaset Akademisi hocası Erkan İbiş yazdı"

Ankara Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden son KHK'yla ihraç edilen Dr. Cenk Yiğiter, nasıl ihraç edildiğini anlatan yazıda Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş hakkında yazdı. Hakkında son bir yıl içinde 6 soruşturma açıldığını belirten Dr. Yiğiter, "Bu KHK listesine adımı yazan AKP Siyaset Akademisi hocası Erkan İbiş'tir" dedi.

Dr. Cenk Yiğiter, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirisini Hukuk Fakültesi’nden imzalayan az sayıda akademisyenden biri olmasının dışında, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in kişisel olarak yıldırmaya çalıştığı akademisyenlerden biriydi. Erkan İbiş, Yiğiter hakkında, hiçbiri yalanlanamayan açıklamaları nedeniyle son bir yıl içinde tam 6 soruşturma açmıştı. Mülkiyehaber.net'te yer alan habere göre, son soruşturmalarda ise farklı bir yıldırma taktiği deneyen İbiş, Yiğiter’i ifade vermek için Ankara’nın dışında bir yüksekokula göndermişti.

Üniversiteden ihraç edilmesi üzerine açıklama yapan Dr. Cenk Yiğiter, üniversiteden ihraç edilme sürecini 7 maddede anlattı. İşte Yiğiter’in açıklamaları:

“1- 15 Temmuz Darbe girişimi sürerken, gece saatlerinde, saat 2’de Ankara Üniversitesi e-posta listesine “Halka karşı silah kullanmak insanlık suçudur, bu suça da ortak olmayacağız” yazarak kanlı darbe girişimini Ankara Üniversitesi’nde ilk lanetleyen ben oldum.

2- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili’nin bir özel hukuk bürosunun web sitesinde danışman sıfatıyla tanıtılıyor olmasını gündeme getirdim. Bu konuda şikayette bulundum. Konu YÖK tarafından Rektör Erkan İbiş’e iletildi ve Erkan İbiş hakkında ön inceleme yapıp soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

3- 2012 yılında Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş yönetiminin “Cemaat” yurtlarına akreditasyon vermesini ve bu yurtların üniversite yerleşkesi içerisinde tanıtım ve kayıt masası açmasını gündeme getirdim. Bunu gündeme getirdiğim için hakkımda Erkan İbiş’in emriyle soruşturma açıldı.

4- Ankara Üniversitesi Rektörü’nün AKP Siyaset Akademisi’nde ders anlatmasını ve AKP’nin AK Kütüphanesini ziyaretini gündeme getirdim. Bu konuda şikayetçi oldum, konu YÖK Denetleme Kurulu’na sevk edildi. Bunu gündeme getirdiğim için hakkımda Erkan İbiş’in emriyle soruşturma açıldı. İfadeye Kalecik Meslek Yüksekokulu’na çağrıldım. Gidip ifade verdim, ikinci kez ek savunma vermeye tekrar Kalecik’e çağrıldım, gitmedim.

5- Hakkımda son bir yıl içinde 6, son 6 ay içinde 5, son iki ay içinde 3 soruşturma açıldı.

6- Haziran 2016’da yapılması gereken atamam düne kadar yapılmamıştı, aylarca atanmadan çalıştırıldım.

7- Ankara Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Gezi soruşturması kapsamında hakkımda her tür takip kararı alınmış. Haziran 2013’ten Aralık 2016’ya kadar telefonum dinlendi, telefon sinyalim takip edildi, kamuya açık yerlerde ve iş yerimde teknik cihazlarla takip edildim ve bunu ancak takipsizlik kararı ile öğrendim. Tüm bu takip sonucunda savcılık hakkımda herhangi bir terör şüphesi olmadığına kanaat getirerek takipsizlik kararı verdi. Bu karardan bir ay sonra “terör”le ilişkilendirilerek KHK ile ihraç edildim. Bu listeye adımı AKP Siyaset Akademisi Hocası Erkan İbiş yazdı.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in uygulamaları hakkında geçtiğimiz yılın sonunda TBMM Başkanlığı’na 4 soru önergesi verilmişti. Üniversite bilim insanlarına açılan soruşturmaları, pasaport yasaklarını, Rektörün AKP Siyaset Akademisinde ders vermesini ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yönelik tutumunu konu edinen soru önergelerine henüz bir yanıt verilmedi.

Dr. Yiğiter'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle: