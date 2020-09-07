KHK'lıların yürüyüşüne polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan KHK’li Cemal Yıldırım, Muhammet Semih Karaoğlu ve Resul Kalyoncu yürüyüşü sonlandırmak isterken destek veren çok sayıda kişi ile birlikte gözaltına alındı.

İstanbul Ankara’ya yürüyüş başlatan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Cemal Yıldırım, Muhammet Semih Karaoğlu ile KHK’li olmayıp destek veren Resul Kalyoncu’nun basın açıklaması sırasında polis müdahale etti.

Eyleme destek veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis müdahalesine tepki göstererek, “İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen KHK’lileri karşılamak için Sakarya Caddesi’ne geldik, onlarla birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Karşılamaya çalışıyorduk, sadece bir açıklama yapılacaktı ama hemen gözaltına alındılar. KHK zulmüne karşı yürüdüler, bizlerde yanlarındaydık. İktidarın bu tavrı bizi engellemeye yetmeyecek. KHK zulmünü devam ettirmeye çalışıyorlar. Barışçıl bir eylem engellendi, kabul edilemez” dedi.